Ecco altri due rinforzi! Rai: fatta per Lang, in definizione anche Juanlu. Tutte le cifre

L'operazione Noa Lang è ormai in dirittura d'arrivo. Come riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, siamo allo scambio dei documenti. Lang sarà l'erede di Khvicha Kvaratskhelia, ovviamente con sei mesi di ritardo. Il collega svela anche le cifre ufficiali dell'affare: 25 milioni più 5 di bonus al PSV, 2,5 milioni netti più 300 mila euro di bonus al calciatore. C'è anche una percentuale sul diritto di rivendita - prosegue Venerato - che dovrebbe essere del 10%.

Ma non è finita qui, perché è in via di definizione anche un altro colpo: sempre un esterno, ma stavolta difensivo, e parliamo di Juanlu Sanchez, classe 2003 del Siviglia. "Nei prossimi giorni il Napoli definirà anche Juanlu a 12 milioni di euro più due, c'è già un accordo verbale col Siviglia", fa sapere Venerato ai microfoni di Rai Due.