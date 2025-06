Ultim'ora Ds Bologna: "Ndoye e Beukema non sono vicini al Napoli. Li aspettiamo in ritiro"

vedi letture

Sam Beukema e Dan Ndoye sono due obiettivi di mercato del Napoli: entrambi i calciatori hanno aperto al trasferimento in azzurro, ma la doppia operazione è in salita a causa delle richieste molte elevate del Bologna. Il direttore sportivo felsineo Marco Di Vaio, intervenuto all’evento 'Colpi da Maestro', ha parlato proprio del difensore olandese e dell'esterno svizzero in chiave calciomercato:

"Ndoye e Beukema? Non c'è niente di nuovo, non sono vicini al Napoli ma sono giocatori nostri. Sappiamo dell'interessamento, abbiamo parlato con il Napoli di Beukema e Ndoye, ma andiamo avanti con la nostra programmazione e continuiamo con i ragazzi. Fra 10 giorni inizia il ritiro e se non ci saranno colpi di scena li aspettiamo all'inizio della stagione", ha concluso così Marco Di Vaio. Parole quelle del ds rossoblu che confermano quanto la doppia trattativa con il Napoli sia in stallo. Mancano ancora molte settimane alla chiusura del calciomercato, ma se le pretese del Bologna non si abbasseranno, è probabile che Ndoye e Beukema non si trasferiscano azzurro.