Billing, addio da brividi: "Voi tifosi, lo scudetto, il Napoli e la città... Vi ricorderò e seguirò sempre!"

Philip Billing non verrà riscattato dal Napoli, dunque la sua avventura in azzurro si chiude qui dopo il prestito di sei mesi dal Bournemouth. Il centrocampista danese ha vissuto un periodo breve ma davvero intenso con la maglia partenopea: è suo il gol poi rivelatosi decisivo per lo scudetto, quello del pareggio contro l'Inter nel finale.

Così, Billing ci ha tenuto a salutare il Napoli ed i suoi tifosi con una lettera sui social. Ecco il suo messaggio da brividi: "Cari Napoletani, sono molto orgoglioso di aver rappresentato questo splendido club. I ricordi che abbiamo creato insieme, voi tifosi che cantavate il mio nome e la vittoria dello scudetto nel modo in cui l’abbiamo conquistato, sono cose che porterò sempre con me. Al club, ai miei compagni di squadra e alla città… dal profondo del cuore, grazie per avermi accolto così calorosamente fin dal primo giorno. Da ora in poi, sosterrò e seguirò sempre la SSC Napoli. Ti amo, Forza Napoli Sempre".