(di Arturo Minervini) - De Laurentiis in stile Er Pomata. ‘La più grande stronzata da quando l’uomo invento il cavallo’ è tormentone che appartiene al mitologico personaggio di Febbre da Cavallo che il patron del Napoli, scatenato come spesso accade, ha voluto utilizzare per fotografare la situazione attuale del pallone.

"La più grande stronzata del secolo è spendere con gli stadi chiusi” afferma il patron del Napoli, che apre una questione da troppo sottovalutata. Tifosi e Covid, distanziamento ed un calcio che avrebbe dovuto ridimensionarsi nelle cifre e nelle pretese e che, invece, sembra aver già confinato a sbiadito ricordi i buoni propositi sbucati nel periodo del lockdown.

“È una cazzata che ci vogliano far giocare ancora a porte chiuse” incalza De Laurentiis, che di fatto pone l’accento su una contraddizione che riguarda una società dove ormai è quasi tutto concesso, tranne che andare allo stadio (per poi tollerare comunque assembramenti all’esterno dello stadio).

Risposte certe. Quelle che si attendono gli imprenditori del calcio da chi il calcio dovrebbe gestirlo politicamente e nell’organizzazione. In stadi che hanno una capienza da 60mila persone, come pensare di non consentire l’accesso di almeno un 30%?

Sarà un mercato atipico, di una stagione atipica. Perchè il calcio si lecca le ferite sotto vestiti milionari, ma le perdite sono state ingenti e certi stipendi pesano come un macigno sulle scelte presenti e future di molti club. De Laurentiis ha lanciato il suo allarme, chissà se verrà recepito…