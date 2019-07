L’acquisto più importante di ADL: Jorge Mendes

(di Arturo Minervini) - Giorni di attesa, di valutazioni, di pomeriggi trascorsi ad aspettare un messaggio o una telefonata che può dare una svolta al tuo futuro. Il calciomercato, si sa, è fatto di dinamiche difficili da comprendere/prevedere/contenere. Si evolve sull’onda dell’emotività e di valutazioni fatte con la calcolatrice alla mano: uno strano ossimoro che accompagna tutti i club alla ricerca del calciatore che possa migliorare la squadra. In questa precisa posizione si trova ora il Napoli, alle prese con la lunga attesa per conoscere l’esito della trattativa James Rodriguez, da ormai diverse settimane fulcro dei discorsi e dei desideri dei tifosi partenopei.

Nel calciomercato, talvolta, vince chi fugge. È questione di non mostrarsi debole, di non dare al tuo interlocutore troppi elementi per trovarsi in una posizione di vantaggio. Il Napoli sul colombiano è uscito allo scoperto con le parole di Aurelio De Laurentiis, ma non vuole in nessun modo dare al Real Madrid la sensazione di essere disposto a fare follie per avere il classe ’91. Insomma il principio è questo: Ancelotti vuole James, il Real Madrid ha bisogno di cedere James, James ha forse bisogno del Napoli per rilanciarsi e tornare a sentirsi nuovamente fenomeno capace di catalizzare le attenzioni ed il calore dei tifosi (quello che non è sicuramente accaduto nel biennio bavarese).

In questa lunga gara a scacchi, Aurelio De Laurentiis sa di poter contare sul migliore degli alleati: Jorge Mendes. Oligarca tra gli agenti, una vera multinazionale del mondo del pallone, capace di orientare con le sue mosse un flusso miliardario di euro. L’agente portoghese è convinto che al Napoli James possa ritrovare il giusto entusiasmo per esprimere tutto l’immenso talento e sta provando a mediare da settimane per trovare la giusta formula per il trasferimento. Ad oggi Mendes è l’uomo cardine di questa trattativa, il Demiurgo che cerca di razionalizzare una situazione piuttosto ingarbugliata per tutta una serie di questioni: necessità del Real Madrid di monetizzare, esigenza del Napoli di dilazionare il pagamento, trovare un’intesa con De Laurentiis sul tema sempre molto delicato dei diritti d’immagine. Insomma, inutile pensare che domani il Napoli possa annunciare l’acquisto del colombiano, più ragionevole attendere gli sviluppi ed i piccoli passi avanti quotidiani che verranno fatti sotto la spinta della volontà di James e di Jorge Mendes: l’acquisto più importante di De Laurentiis in ottica presente e futura.