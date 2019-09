Lecce-Napoli 1-4, le pagelle: 8 cambi e non sentirli! Il Re Leone è devastante, Fabian-Elmas brillano

Ospina 6 - Una grandissima parata, macchiata però da un intervento evitabile quando poteva rientrare tra i pali. Da quel momento va un po' in confusione e sbaglia qualche rilancio. Nel finale si riscatta allungando sul palo il possibile 4-2 di Tabanelli.

Malcuit 6,5 - Qualcosa da rivedere nella costruzione dal basso, rischiando fin troppo. Meglio quando può allungare la progressione. Considerando che era all'esordio stagionale, una prova più che positiva che permette a Di Lorenzo di rifiatare.

Maksimovic 6,5 - Qualche incertezza iniziale, ma cresce alla distanza con buone chiusure e dominando sul gioco aereo. Sempre sicuro in uscita, chiude col 96% di precisione nei passaggi. Nel complesso non fa rimpiangere Manolas ed il suo compito è questo.

Koulibaly 6,5 - Diverse buone chiusure, anche se non è chiamato ad un grosso lavoro se non per un quarto d'ora di pressione del Lecce nella ripresa. Negli allunghi conferma, come accaduto già col Liverpool, che le difficoltà delle prime gare erano tutte legate alla preparazione.

Ghoulam 6 - 95 minuti che fanno ben sperare, spingendo fino alla fine anche perché conclude la gara da esterno alto con l'ingresso di Luperto per Llorente.

Elmas 7 - Un diamante che continua a brillare. Con l'avversario totalmente chiuso, si vede ancora di più la capacità di trovare il giocatore tra le linee. Manda un paio di volte al tiro Milik e Insigne. Col tempo migliorerà l'esperienza nel gestire le ripartenze. Rischia su un tocco di braccio e poi cala nel finale ma chiude col 94% di precisione (dal 74' Callejon 6 - Un quarto d'ora per provare a ridare più solidità al Napoli quando il Lecce prova gli ultimi disperati tentativi)

Fabian 7 - Schierato a destra, da falso esterno, dà grande qualità alla manovra anche se l'intesa con Malcuit non sembra delle migliori. Fantastico il sinistro che vale il 3-0, poi con l'ingresso di Callejon torna centrale e non sembra accusare i 90' giocati col Liverpool

Zielinski 6 - Non ruba l'occhio, ma il grande dinamismo lo porta ad essere quello più di protezione nella coppia con Elmas. Quando ha campo non rinuncia a sostenere l'azione, nel recupero ha la forza per intercettare l'ennesimo pallone e sfiorare il quinto gol. Spesso nel traffico, ma chiude col 95% di precisione.

Insigne 6,5 - Gabriel molla la linea di fondo e le nuove regole gli cancellano un brutto rigore. Meglio al secondo tentativo, chiudendo lì la partita. Alterna ottime cose tra le linee a qualche errore evidente quando porta troppo palla.

Milik 6 - Prestazione positiva considerando l'infortunio che l'ha tenuto fuori oltre un mese. Agisce da seconda punta, toccando tanti palloni fuori dall'area e con la sua conclusione propizia il vantaggio. Cala alla distanza (dal 72' Lozano 6 - Entra col Lecce più aperto ed ha un paio di occasioni per provare ad arrotondare il risultato)

Llorente 8 - Un acquisto capolavoro. Dopo un assist con la Samp ed un gol al Liverpool, alla terza presenza trova la doppietta. Sblocca il match buttando giù il pullman del Lecce, poi si procura il rigore e firma anche il 4-1. La sola presenza in area tiene in ansia i due centrali ed apre spazi ai compagni. Nel finale fa salire la squadra, attenuando la mini-reazione del Lecce dopo il 3-1 (dall'86' Luperto sv)