LIVE - Gattuso-day, a Castel Volturno arrivati ADL e Gattuso: ora l'incontro e l'allenamento

15.20 - Tutti in ritiro. Ma con Gennaro Gattuso. Questa la prima decisione che può arrivare dall’allenatore azzurro nel suo giorno d’esordio a Castel Volturno. Lo staff azzurro ha messo in pre allarme la struttura che ospita il Napoli di solito e lo farà anche venerdì, prima della gara col Parma. Una decisione immaginabile ma di certo non scontata: con la gestione Ancelotti, infatti, non sempre la squadra azzurra si è riunita prima delle gare interne da giocare al San Paolo. E anzi, nell'ultimo mese le polemiche non sono mancate. Gattuso, invece, porterà tutti in ritiro a sole 48 ore dal suo insediamento, per ritrovare insieme l’animo di un gruppo capace di approdare agli ottavi di Champions ma ancora con il morale sotto i tacchi. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

14.40 - Dopo il saluto social di Davide Ancelotti, figlio di Carlo e vice-allenatore del Napoli, anche la figlia Katia Ancelotti ha voluto salutare la città con un bellissimo post sul suo profilo Instagram: "Napoli é una mamma che ti accoglie, un sole che ti scalda, una canzone che ti accompagna, un abbraccio che ti consola. Napoli é dolce come una sfogliatella, amara come il caffè che giustamente qui si beve senza zucchero. Napoli é un cuore grande, quello della sua gente. É la faccia del signore all’angolo che vende i taralli, bruciata dal sole. É l’odore del mare, il profumo dei ristoranti che non chiudono mai. Napoli mi ha fatto ridere, mi ha fatto anche piangere. Mi ha amata e mi ha girato le spalle perché qui l’amore per il calcio va al di là di tutto. Il calcio é tutte cose. Lascio un pezzo di cuore tra la sua gente. Al parcheggio del supermercato. Alla lavanderia. Dal dentista. All’edicola. Alla segreteria dell’asilo. Al garage di sempre. Al negozio di giocattoli. Dal parrucchiere. Nel negozio in centro. Al bar della palestra. Su un taxi. Io qui ho conosciuto persone meravigliose, che sono lo specchio di questa città. Me ne vado piangendo, ma so che ogni volta che tornerò, ritroverò sempre quell’abbraccio".

14.15 - Attraverso i suoi canali ufficiali social, è arrivato anche il saluto di Davide Ancelotti, ormai ex allenatore in seconda degli azzurri, alla città di Napoli. Ecco il testo integrale del messaggio, riportato dal sito gianlucadimarzio.com: "Grazie a tutti i dipendenti della SSC Napoli. Un abbraccio speciale a Tommaso perché torni presto. Grazie ai giocatori. Grazie a tutti quei tifosi che ci hanno sostenuto sempre. Grazie alla città che ha visto nascere i miei figli".

14.00 - Milik, Meret e Llorente tra gli ultimi ad arrivare, a breve avrà inizio il primo allenamento di Gattuso.

13.45 - In questo momento arrivati anche i giovani della Primavera Zedadka, Manzi e Zanoli.

13.30 - Continuano ad arrivare i calciatori: ci sono Insigne, Hysaj, Ospina e Fabian, ognuno con le proprie auto tranne i primi due, arrivati insieme.

13.12 - Da ieri sera Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli. Un divorzio che però poteva consumarsi ben prima, stando a quanto riferito da Sky Sport. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio svela un retroscena dagli studi dell'emittente satellitare: "Al termine della scorsa stagione secondo me già si era rotto qualcosa nella valutazione finale. Arrivarono indiscrezioni tra aprile e maggio di un presidente De Laurentiis si informava di altri allenatori, in particolar modo a Gasperini, un suo pallino".

13.08 - Giungono al Training Center anche Koulibaly, Manolas e Ghoulam.

12.55 - Anche Mertens è arrivato al centro sportivo.

12.52 - Gattuso è arrivato proprio ora a Castel Volturno. Al centro tecnico è già presente il presidente De Laurentiis, che adesso incontrerà il prossimo allenatore azzurro per definire gli ultimissimi dettagli. Nel primo pomeriggio ci sarà l'allenamento e, a seguire, la conferenza stampa di presentazione. Di seguito il video dell'arrivo del nostro inviato.

12.46 - Gattuso sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca soltanto l'ufficialità, che arriverà dopo l'incontro di questi minuti (l'allenatore arriverà a brevissimo) con Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. E già nella giornata di oggi sarà presentato alla stampa: alle ore 18, infatti, è prevista la prima conferenza stampa in azzurro del tecnico calabrese.

12.40 - Arrivato anche il team manager De Matteis.

12.33 - Alle 12.28 Gennaro Gattuso è arrivato a Napoli. Poco fa è atterrato a Capodichino ed è stato immortalato da Sky Sport. Il prossimo allenatore azzurro adesso è atteso a Castel Volturno per l'incontro con Aurelio De Laurentiis e la sigla sul contratto che lo legherà al Napoli.

12.31 - Eccolo, il presidente. Aurelio De Laurentiis è appena arrivato a Castel Volturno. Il presidente del Napoli è ora nel centro di allenamento insieme a suo figlio Edo e agli altri dirigenti in attesa dell'arrivo di Gennaro Gattuso, che raccoglierà l'eredità di Carlo Ancelotti.

12.26 - Iniziano a giungere anche i calciatori. I primi a farsi vedere a Castel Volturno sono Younes e Maksimovic.

12.22 - Al centro tecnico si vede anche Alessandro Nista, l'unico dello staff tecnico di Ancelotti che resterà al Napoli anche durante la nuova gestione Gattuso.

12.10 - Si cominciano a vedere i primi dirigenti a Castel Volturno. Arrivato in questi minuti Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli. Sempre in attesa di De Laurentiis e Gattuso.

12:01 - Carlo Ancelotti è già stato al centro tecnico per ritirare i suoi effetti personali. Un'oretta fa l'allenatore azzurro ha lasciato Castel Volturno in auto e si può dire che è stato quello il momento in cui ha detto definitivamente addio al Napoli.

11.30 - Comincerà ufficialmente oggi la nuova era in casa Napoli. Quella legata a Gennaro Gattuso, atteso già oggi a Castel Volturno per dirigere il primo allenamento. Come riferito da Sky Sport, nelle prossime ore Aurelio De Laurentiis potrebbe presentare il nuovo tecnico ufficialmente alla stampa. Per Carlo Ancelotti, invece, percorso inverso: in queste ore lascerà la città insieme al suo staff.

11.00 - Carlo Ancelotti non si ferma. Secondo Tuttomercatoweb.com, infatti, l'ormai ex allenatore azzurro è pronto a ripartire subito dopo l’esonero dal Napoli. Nuovi contatti in queste ore con l’Arsenal, intesa fino al 2021 che sembra ad un passo. È lui il profilo individuato dall’Arsenal per svoltare la stagione. Si cerca l’accordo definitivo, potrebbe arrivare già nel pomeriggio. Ancelotti-Arsenal, prove di intesa...

10.00 - Era prevista per questo pomeriggio alle 14.30 la presentazione ufficiale del calendario 2020 del Napoli alla Stazione Marittima, ma l'evento è stato annullato. Lo ha annunciato pochi minuti fa la società azzurra. In attesa di novità sulla nuova data della presentazione. Una scelta evidentemente dettata dagli ultimi sviluppi con l'esonero di Ancelotti e l'imminente arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli.

Buongiorno da Castel Volturno cari amici di Tuttonapoli.net! Comincerà oggi ufficialmente l'era Gennaro Gattuso in casa Napoli. Alle 23.38 di ieri sera è arrivato il comunicato del club azzurro sull'esonero di Carlo Ancelotti, dopo aver intensificato i rapporti con l'allenatore calabrese, prescelto per la sostituzione di quello che può essere considerato il suo maestro. In questi minuti Gattuso è atteso in città, con un volo diretto da Milano. Poi si muoverà verso Castel Volturno, perché alle 14 sarà già tempo di dirigere il suo primo allenamento. Non prima di aver definito gli ultimi dettagli con Aurelio De Laurentiis, anch'egli atteso al centro tecnico della squadra. Il ribaltone s'è consumato, ora va completato: noi, da Castel Volturno, seguiremo in diretta gli ultimi passaggi.