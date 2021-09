LIVE - Napoli-Cagliari 2-0: la sblocca subito Osimhen! Raddoppio di Insigne su rigore: secondo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina da app per seguire il live

66' - Giallo per Osimhen. Trattenuto in area cade in area, per l'arbitro è simulazione.

64' - ZIELINSKI ! Numero di Anguissa sulla sinistra, dopo degli scambi veloci in area la palla arriva al limite per Zielinski che prende la mira ma calcia al lato.

61' - INSIGNE! Il capitano ci prova su punizione, centrale per Cragno.

60' - Giallo per Walukiewicz: fallo su Zielinski nei pressi della trequarti e punizione per il Napoli.

57' - INSIGNE!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rigore perfetto del capitano, botta secca e Cragno battuto!

56' - RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen è incontenibile, Godin prova a fermarlo in tutti i modi e ci riesce solo con un fallo sulla destra dell'area di ritore. Fallo netto e penalty per gli azzurri.

53' - OSIMHEN! Di forza parte palla al piede dalla propria metà campo e semina il panico nel Cagliari. Tiro da fuori area bloccato da Cragno.

52'- Schema sul corner, dalla bandierina da Insigne per Politano da fuori area che calcia altissimo.

51' - Azione sulla sinistra la palla da Mario Rui per Insigne che calcia in porta, palla deviata in angolo.

21.49 - Inizia il secondo tempo.

Il Napoli è in vantaggio al termine dei primi 45' nel posticipo della sesta di campionato contro il Cagliari. Azzurri subito in vantaggio grazie a Victor Osimeh che sbuca sul primo palo e sul cross basso di Zielinski e fulmina Cragno.

21.33 - Termina qui il primo tempo.

43' - Caceres crossa per Nandez, ma ancora una volta interviene Mario Rui che di petto dà il pallone a Ospina.

40' - Grande anticipo di testa di Mario Rui sul cross di Lykogiannis per Nandez.

39' - Politano dal calcio d'angolo prova a servire Koulibaly, che nel tentativo di colpire di testa commette fallo su Cragno.

36' - POLITANO! Sponda di Osimhen per l'esterno azzurro che calcia al volo in area di rigore, Cragno si tuffa e blocca in due tempi.

34' - INSIGNE! Conclusione a giro col destro da fuori area, che viene murata da un giocatore in maglia rossoblù.

30' - OSIMHEN! Punizione dalla destra di Politano, spizzata di testa del centravanti azzurro e palla sul fondo.

28' - Politano recupera con un guizzo una palla sulla fascia, Strootman in netto ritardo lo stende con una scivolata. Richiamo dell'arbitro ma nessun cartellino.

27' - FABIAN! Lo spagnolo parte parte al piede arriva al limite e calcia in porta, Deiola lo contratasta in scivolata e la palla termina di poco al lato di Cragno.

24' - OSIMHEN! Fabian Ruiz recupera palla nella propria metà campo e subito lancia in profondità Osimhen, l'attaccante punta tre del Cagliari e calcia in porta. Il diagonale termina fuori.

19' - Pericolosissimo il Cagliari sul corner: Caceres viene contrastato in calcio d'angolo.

18' - Lancio lungo per Joao Pedro, il brasiliano controlla in area ma Koulibaly lo ferma in angolo.

17' - Insigne prova a premiare l'inserimento in area di Mario Rui, anticipato però da un avversario.

14' - Nandez arriva sul fondo e crossa dalla destra, Ospina allontana di pugno.

12' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Anguissa lancia in area Zielinski, il polacco scatta e dà un gran palla al centro per il centravanti che sul primo palo brucia Godin e batte Cragno!

9' - Azione sulla destra di Osimheme, fermato in corner. Primo calcio d'amgolo anche per gli azzurri. Sulla battuta Koulibaly anticiapato di testa.

7' - Angolo battuto da Marin, la spizza Joao Pedro e guadagna un altro corner.

6' - Joao Pedro serve sulla sinistra Deiola, che crossa in mezzo guadagnando un angolo.

20.47 - Partiti!

20.42 - Squadre in campo, tutto pronto

20.38 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Anguissa? Per quanto riguarda il discorso della titolarità siamo abbastanza contati in quest'inizio stagione perché sia Demme che Lobotka sono venuti a mancare e quindi deve giocare quasi per forza. Sapevamo la forza del calciatore. Ha avuto un impatto straordinario, oltre le più rosee aspettative".

Quindi ha sorpreso anche lei? "Sì".

C'è grande esaltazione: il pericolo è che sfoci nell'euforia? "Abbiamo un allenatore molto esperto e una squadra con qualche calciatore che ha fatto campionati di grande livello. Dobbiamo continuare con la testa nel carroarmato, piedi per terra e grande umiltà. Più avanti vedremo".

Cos'ha portato Spalletti? "La mentalità e la consapevolezza. Il mister è venuto qui volentieri, credendo molto nella squadra e questa cosa ha cercato di trasmetterlo alla squadra. Mi pare che ci stia riuscendo".

20.36 - L’esterno del Cagliari Charalampos Lykogiannis ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: “Abbiamo fatto una bella gara con la Lazio, mentre con l’Empoli non ci siamo riusciti. Stasera dobbiamo vincere: siamo concentrati e sappiamo di affrontare una squadra forte, ma vogliamo fare risultato”.

20.28 - André Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, prima della sfida contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Spalletti è un allenatore con molta esperienza che fa attenzione ai dettagli e sta accanto ai giocatori. Dal mio arrivo mi ha dato fiducia e mi ha detto che conta su di me. Si aspettava che portassi un certo equilibrio difensivo alla squadra, che rendessi subito in mezzo al campo e io so cosa fare.

Mi chiede di aiutare al massimo i miei compagni nel recupero palla, di lavorare in interdizione e, quando possibile impostare. Questo è quello che so di dover fare, ma voglio mostrare anche le mie qualità offensive. Spalletti ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia proprio per questa cultura tattica. Penso che se ascolto i suoi consigli posso imparare molto giorno dopo giorno".

20.23 - Lorenzo Insigne è stato premiato per la sua quattorcentesima partita col Napoli, raggiunta nella gara vinta contro la Juve. Al capitano azzurro è stata consegnata una maglia celebrativa prima della sfida di campionato col Cagliari. A consegnare la maglia col numero 400, il vice presidente Edoardo De Laurentiis.

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento

19.42 - Sono ufficiali le formazioni del posticipo della sesta giornata di Serie A, Napoli-Cagliari.

Luciano Spalletti ritrova Mertens e Demme (per ora solo tra i convocati per uno spezzone) e scioglie l'unico dubbio di formazione, con Rrahmani preferito di nuovo a Manolas. Per il resto stessa formazione di Genova, col solo Politano che torna titolare al posto di Lozano. Tutto confermato dunque: niente turnover, qualche cambio sarà rimandato per la sfida di giovedì di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Mazzarri deve fare a meno di Faragò, Farias e Rog, ma può contare sulla crescita di condizione di Godin e Strootman. A centrocampo ci sono Marin e l'olandese, mentre gli esterni sono il rientrante Zappa e Nandez. In avanti il solo Joao Pedro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Walukiewicz, Godin; Zappa, Marin, Deiola, Strootman, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro.

19.30 - Napoli e Cagliari sono arrivate allo stadio Diego Armando Maradona. Un po’ di rallentamenti fuori la Curva B per il controllo della temperatura e del Green pass. A Molte persone, presentatesi con tampone negativo ma senza green pass, non è stato consentito l'ingresso nell'impianto di Fuorigrotta. Di seguito le immagini del nostro inviato dall'esterno dello stadio.

17.30 - Il giornalista Carlo Alvino ha riportato, tramite Twitter, le scelte di formazione per Napoli-Cagliari e per la prossima sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca: "Non è certo l’uomo dei dubbi Luciano Spalletti. Rispolverato il vecchio adagio “squadra che vince non si cambia”. Politano vince il ballottaggio con Lozano. Poi tutto come a Genova con la Samp con Rrhamani titolare. In Europa League invece qualche cambio in più".

17.00 - Tornelli aperti mentre prosegue anche in queste ore la vendita: disponibili ancora Distinti, Tribune e l'anello inferiore di Curva B aperto ieri.

Luciano Spalletti ritrova Mertens e Demme (per ora solo tra i convocati per uno spezzone) ed ha un solo dubbio di formazione, il solito delle ultime settimane con Rrahmani (che ha smaltito la botta con la Samp) ed è favorito su Manolas. Per il resto il tecnico è stato chiaro: non è il momento del turnover, anzi bisogna trovare la migliore condizione e rinvierà qualche avvicendamento soprattutto sugli esterni allo Spartak Mosca. Rispetto a Genova, rientra Politano nell'alternanza con Lozano.

Mazzarri deve fare a meno di Faragò, Farias e Rog, ma può contare sulla crescita di condizione di Godin e Strootman: per questo potrebbe passare al suo 3-5-2 con il primo che dovrebbe agire nel terzetto con Caceres e Carboni, il secondo a centrocampo Nandez e Marin mentre gli esterni potrebbero essere il rientrante Zappa e Dalbert. In attacco Joao Pedro e Keita, ma non è da escludere l'ex Pavoletti. Con la conferma del 4-4-2, invece, Lykogiannīs per Zappa e Caceres che si allarga a destra e Nande che diventa esterno destro.

Match da non sottovalutare, anche perché il Cagliari nelle ultime due stagioni ha già giocato brutti scherzi ai partenopei. I sardi infatti sono imbattuti nelle ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A (1 vittoria ed un pareggio) e soltanto una volta (tra il '94 ed il 2010) è rimasto almeno tre gare di fila senza perdere sul campo dei partenopei. Attenzione a Nandez che nelle due gare disputate a Fuorigrotta ha trovato un assist nel settembre 2019 per la rete vincente di Castro e gol nel maggio 2021.

Il Napoli riceve il Cagliari dell'ex Mazzarri con l'obiettivo di vincere la sesta di fila, restare a punteggio pieno e rispondere al Milan attualmente in vetta. Come accaduto con la Sampdoria, la squadra di Spalletti deve gestire una gara in più nelle gambe ed un giorno di recupero in meno rispetto ai sardi, ma per il tecnico non è il momento del turnover ma anzi di giocare più possibile per entrare in forma. Di fronte ci sarà un impegno che può sembrare facile, visto il ko interno del Cagliari con l'Empoli, ma i sardi con Mazzarri hanno anche fermato la Lazio ed il tecnico ha già annunciato che non concederà spazi al Napoli in ripartenza, preannunciando così un atteggiamento molto difensivo e forse anche un passaggio al suo storico 3-5-2.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari!