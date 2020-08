LIVE - Napoli-Lazio 0-0: iniziata!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

4' - Sugli sviluppi del corner Immobile manca l'appuntamento col pallone: l'ex Siviglia cicca il pallone col sinistro.

3' - Sventagliata sulla destra per Lazzari, che rientra sul mancino e va al cross. Koulibaly allunga la traiettoria, la sfera finisce in calcio d'angolo.

20.48 - INIZIATA!

20.43 - Squadre in campo, solita divisa azzurra per il Napoli mentre gli ospiti sono in blu.

20.20 - Presenza numero 255 in Serie A. Ultima presenza, probabilmente, in Serie A. José Maria Callejon, titolare stasera contro la Lazio, è di fronte all'ultimo match al San Paolo, visto che la sua partenza a fine stagione sembra scontata. Il Napoli, dopo oggi, non giocherà più al San Paolo fino alla prossima annata. Per questo, come omaggio, Lorenzo Insigne ha deciso di concedere la fascia di capitano all'amico e compagno di squadra spagnolo. José con la fascia al braccio contro i biancocelesti.

20.10 - Francesco Acerbi, difensore della Lazio, prima dell'ultimo match della stagione biancoceleste contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport, raccontando la gioia per la Scarpa d'Oro e la classifica marcatori vinta dal suo amico Ciro Immobile: "L'applauso se l'è meritata quando abbiamo saputo che Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Scarpa d'Oro meritatissima, speriamo che faccia almeno un gol per eguagliare quantomeno Higuain perché davvero se lo merita. Ha la Lazio addosso, quando non si va bene ci rimane male. E' un bravissimo ragazzo e merita tutte le gioie di questo mondo".

20.00 - Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida che chiude il campionato contro la Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita importante per noi perché è di preparazione alla prossima col Barcellona. Dobbiamo avere una mentalità vincente, vogliamo finire bene il campionato".

19.25 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso prova l'11 anti-Barça e preferisce Lobotka a Demme in regia ed al centro della difesa c'è Manolas in coppia con Koulibaly. Nella Lazio novità Marusic a sinistra, per fronteggiare evidentemente Callejon, ed in attacco confermati Correa ed Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

18.30 - Il Napoli ha comunicato che il portiere Alex Meret esce dalla lista dei convocati per il match di questa sera contro la Lazio, l'ultimo di questo campionato. "Alex Meret non sarà della gara a causa di un leggero disturbo intestinale. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak", riporta il comunicato.

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Gattuso riflette se schierare l'11 che ha in testa per Barcellona o continuare a dosare i minutaggi. Intanto recupera Maksimovic in coppia con Koulibaly (ed in panchina dovrebbe esserci anche Manolas), con Di Lorenzo al rientro a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo torna Fabian, probabilmente con Demme e Zielinski (ma non sono da escludere Lobotka e Allan qualora Gattuso temesse sovraccarichi muscolari). In attacco tridente classico con Callejon, Mertens ed Insigne.

Inzaghi senza gli infortunati Leiva, Lulic e Radu e quindi spazio a Patric e Luiz Felipe nel terzetto con Acerbi; a centrocampo pochi dubbi con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto con Lazzari a destra e Jony a sinistra. Pochi dubbi anche in attacco con Correa ed il capocannoniere Immobile, a caccia del record di Higuain.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benveuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio! Ultimi 90 minuti per mettere fine ad un campionato da dimenticare. Il Napoli ospita la Lazio senza grosse motivazioni, se non di preparazione alla prossima gara ed in questo senso risultato e soprattutto prestazione andranno letti solo in prospettiva della sfida di Champions col Barcellona. Da capire, in questo senso, se Gattuso vorrà provare l'11 del Camp Nou o se vorrà evitare rischi in termini di infortuni traumatici e muscolari ruotando la rosa e distrubendo i minutaggi. Situazione diversa per la Lazio, ancora agguerrita perché si gioca il secondo posto in classifica e da settimane la squadra è unita intorno a Ciro Immobile per trascinarlo a battere il record di gol di Higuain, proprio in quel San Paolo dove l'argentino contro il Frosinone riscrisse la storia della Serie A.