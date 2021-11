LIVE - Napoli-Lazio, pre-partita: attesa per la statua di Diego, pronta la maglia azzurra

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire la diretta

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, della Figc Gabriele Gravina e i dirigenti della Lega Serie A Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo saranno tutti al Diego Armando Maradona stasera per la celebrazione del Pibe de Oro ad un anno dalla sua scomparsa.

Ultimi biglietti disponibili. Da giorni sono andate esaurite le Curve superiori ed inferiori, restano gli ultimi tagliandi per i Distinti inferiori e poche decine di Tribuna Posillipo

Quella di stasera contro la Lazio sarà l'ultima di tre gare che il Napoli vivrà con la maglia dedicata a Diego Armando Maradona. Dopo aver mostrato quella blu scuro e quella bianca, stasera la formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo con la Maradona shirt azzurra, già in vendita sullo store del club.

Tutt'altro che banale la giornata di oggi per il Napoli. Prima il lungo pre-partita per il tributo a Diego Armando Maradona, col posizionamento della sua statua negli spogliatoi dopo un giro di campo alla presenza degli ex azzurri scudettati ed i vertici del calcio mondiale (presenti anche Ceferin ed Infantino). Poi un match che dirà tantissimo su dove effettivamente può arrivare la squadra di Luciano Spalletti, priva di un giocatore caratterizzante come Victor Osimhen, su cui poggiava tutto lo sviluppo offensivo. Senza dimenticare un pilastro come Anguissa, oltre ad elementi come Politano e Ounas (dovrebbero rientrare col Sassuolo) che accorciano la panchina, spesso decisiva finora.

