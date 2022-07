LIVE - Napoli-Perugia, pre-partita: c'è Osimhen! Fabian preferito a Zielu nel 4-3-3

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

17.45 - Il Napoli rientra negli spogliatoi, a breve sarà Napoli-Perugia

17.40 - Lo speaker annuncia le formazioni delle due squadre

17.30 - Napoli in campo per il riscaldamento tra gli applausi della tribuna

17.25 - Out Olivera che in mattinata ha proseguito il lavoro personalizzato

17.20 - Perugia in campo per il riscaldamento

17.12 - Arriva anche la formazione del Perugia di Castori

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onishenko, Iannoni, Angori; Dembelé, Melchiorri. A disposizione: Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori

17.07 - Diramata la formazione ufficiale: Spalletti lancia Osimhen nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia. Rientra anche Juan Jesus in coppia con Rrahmani mentre a centrocampo c'è Fabian e non Zielinski

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zedadka, Zanoli, Politano, Zielinski, Zerbin, Ounas, Petagna, Gaetano, Folorunsho, Ambrosino

16.55 - Il Perugia arrivato in pullman sul campo

16.45 - Sold-out le due tribune per quest'amichevole e tifosi già in fila per poter prendere posto

Stamattina il Napoli non s'è allenato nel ritiro di Dimaro in vista della seconda amichevole del ritiro di Dimaro. Dopo aver sfidato i dilettanti dell'Anaune, un test più di livello per gli azzurri contro il Perugia. La partita andrà in diretta sulla pagina Facebook della SSC Napoli, mentre su Tuttonapoli.net sarà possibile seguire la diretta testuale e tutti gli approfondimenti post-partita.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, seconda ed ultima amichevole del ritiro di Dimaro