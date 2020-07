Llorente e Younes ad un passo dal Benevento: denaro liquido nelle casse del Napoli

Napoli e Benevento pronti a chiudere una doppia operazione di mercato. Ad annunciarlo è Raffaele Auriemma, che sull'edizione odierna di Tuttosport racconta di un patron Vigorito pronto a prendere dal Napoli Amin Younues e Fernando Llorente.

"Al coach Pippo Inzaghi servono elementi di esperienza per evitare di perdere punti importanti nel prossimo campionato di Serie A e dal Napoli stanno per arrivare Fernando Llorente e Amin Younes, per la somma di 16 milioni che confluiranno nelle casse del Napoli. La trattativa tra i due club può essere considerata ormai in dirittura d’arrivo, l’unico ostacolo riguarda l’ingaggio dei due calciatori solitamente in panchina, e che va ben oltre i due milioni netti a stagione" si legge sul quotidiano.