Lobotka a Sky: “Tutti vogliono giocare ad Anfield. Concentrati, non possiamo perdere”

Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Liverpool.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Liverpool: “Credo che sia una gran bella partita in un grande stadio e tutti vogliono giocare qui. Ci sono dei grandissimi tifosi, come i nostri. Dobbiamo essere concentrati, sappiamo che sarà una partita difficile ma non possiamo perdere. E’ una gara molto attesa ovviamente. In questo stadio è difficile giocare non solo per le squadre di Premier, ma per tutte quelle d’Europa. E’ una buona stagione per noi, stiamo facendo molto bene. Vogliamo farlo anche qui e continuare così”.