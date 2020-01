Lobotka, il Napoli supera i 20mln: l'ok del Celta dopo la gara con l'Osasuna?

Prosegue la trattativa per Stanislav Lobotka. Ieri incontro a Castel Volturno con il ds del Napoli Giuntoli, il collaboratore Micheli ed una parte dell'entourage del giocatore, mentre l'altra parte è rimasta a Vigo per trattare col Celta. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il presidente del club spagnolo chiede 25mln di euro e gli azzurri sono intenzionati ad arrivare fino a 20mln di euro più 2 di bonus. La risposta dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, anche perché non ci sarebbero comunque i termini tecnici per averlo contro l'Inter. L'impressione - si legge - è che dopo la gara con l'Osasuna, il Celta possa dare l'ok alla cessione dello slovacco.