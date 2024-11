Lobotka prova il recupero per domenica: cosa filtra in vista dell'Inter

Lobotka è stato fermato da una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, uno dei muscoli flessori. E quando il tecnico parlava della prossima, intendeva la partita in programma domenica a San Siro contro l’Inter. Grande sfida, grande notte, grandi interpreti.

E Lobotka vuole esserci, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Al lavoro anche ieri, nel giorno di riposo, per accelerare il rientro verso il big match con i campioni. Fuori da quattro partite, il regista prova dunque il recupero in tempo per domenica.