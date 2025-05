Sky - Manna lavora a De Bruyne da più di un mese! C'è l'apertura del belga: le ultime

vedi letture

Il Napoli ha messo nel mirino Kevin De Bruyne, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno e libero di firmare a parametro zero. Il direttore sportivo Giovanni Manna è volato a Manchester nelle scorse settimane per presentare il progetto tecnico all’esperto centrocampista belga, cercando di anticipare la concorrenza.

De Bruyne, come riportato da Sky Sport, ha mostrato apertura al trasferimento, ma sta ancora valutando con calma insieme alla famiglia e al suo entourage, anche alla luce dell’interesse di diversi club, sia in Premier League che all’estero. Il Napoli, consapevole della complessità dell’operazione, resta fiducioso e spera in un sì definitivo per poi definire i dettagli economici dell’accordo.

Il club azzurro lavora da oltre un mese sull’operazione e sta facendo il possibile per convincere il giocatore dell’importanza che avrebbe in un progetto ambizioso come quello partenopeo, in vista anche della prossima partecipazione alla Champions League.