ADL all'uscita dall'assemblea di Lega: "Non abbiamo parlato dell’ultima giornata o dello spareggio"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal ad Andrea Chiavelli, è stato intercettato dai giornalisti all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A. Il patron del Napoli si è avviato in fretta verso la propria auto senza rilasciare alcuna dichiarazione, solo una un sintetico "Non abbiamo parlato", alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se in Lega avevano parlato dell'ultima giornata e dell'eventuale spareggio. De Laurentiis si è poi recato allo Stadio Olimpico di Roma, dove stasera assisterà in tribuna alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

