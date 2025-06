Lucca a un passo: torna in mente la frase di Conte dopo Napoli-Udinese

vedi letture

Lorenzo Lucca dell'Udinese è il primo nome del Napoli per l'attacco, per il ruolo di alternativa di Lukaku. Affare avanzato con l'Udinese per l'ex Ajax scelto dalla dirigenza come perfetto vice Lukaku. C'è già il sì del giocatore e la prossima settimana la trattativa entrerà nel vivo. Piaceva già la scorsa estate, il club azzurro ci aveva pensato e lo ha messo nel mirino in tutti questi mesi.

Intanto tornano in mente le parole di Conte dopo Napoli-Udinese. L'allenatore azzurro elogiò alcuni giocatori dell'Udinese. Nel suo riferimento c'era anche il centravanti ad un passo dal club azzurro. "Ci sta il pareggio con l'Udinese perché ha ottimi giocatori, molto fisici e di cui sentiremo parlare presto. Inevitabile che quando pressi così puoi soffrire sulle palle lunghe con un giocatore bravo su queste situazioni come Lucca", disse Conte. Era febbraio.