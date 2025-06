Sprint per Lucca, Sky: c’è già il sì! Settimana prossima contatti con l'Udinese per chiudere

Napoli scatenato sul mercato. Il club azzurro si sta avvicinando sensibilmente a Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. Ci sono stati dei contatti molto importanti nelle ultime ore, stando a quanto rivelato da Sky Sport.

Ci sarebbe già un ok di massima del giocatore. Settimana prossima - prosegue l’emittente satellitare - sono previsti contatti con l’Udinese per cercare l’intesa definitiva. Tra i tanti attaccanti che il Napoli ha sondato e che sta sondando, ha dato priorità in queste ore al centravanti classe 2000.