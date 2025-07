Foto Lucca, ora mancano solo firme e annuncio: terminate le visite

Lorenzo Lucca ha terminato le visite mediche a Villa Stuart ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli. Il calciatore - in attesa dell'annuncio ufficiale - si aggregherà nelle prossime ore ai nuovi compagni nella prima parte del ritiro a Dimaro, in Trentino.

Il classe 2000, intercettato stamani da TMW all'aeroporto di Linate prima della partenza, ha rivolto un saluto ai suoi nuovi tifosi senza però aggiungere alcuna dichiarazione in merito alla scelta azzurra, arrivata nonostante l'interesse di tantissime altre società. L'operazione, come noto, si è chiusa sulla base di un iniziale prestito da 9 milioni di euro a cui aggiungere un obbligo di riscatto per ulteriori 26 milioni al termine della prossima stagione. Per un'operazione che nel complessivo toccherà i 35 milioni di euro.