Lukaku è a Napoli: presto incontro con Conte? Cosa può succedere

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Romelu Lukaku è a Napoli. E' tornato ieri sera e ora ogni momento può essere quello buono per tornare a Castel Volturno dove due settimane fa non aveva incontrato Conte. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione e spiega che la curiosità è tutta per l'eventuale incontro tra i due.

"Da oggi, come detto, ogni momento può essere quello buono per incontrarsi e confrontarsi su quanto accaduto. E per capire se lo strappo col suo allenatore, decisivo per il suo arrivo al Napoli la scorsa estate, può anche solo in parte essere ricucito.

Lo strappo è stato forte, netto. I due non si erano incrociati quando Lukaku era tornato in sede due settimane fa prima di ripartire per il Belgio dove, ad Anversa, in questi giorni ha continuato a lavorare con il fisioterapista Lieven Maesschalck. E Big Rom non aveva incontrato neanche i compagni".