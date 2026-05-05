De Bruyne può partire: due club pronti a fare follie

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Kevin De Bruyne può lasciare Napoli a fine anno. Lo scrive Il Mattino. Tutto dipenderà dal Mondiale e dalle eventuali offerte che arriveranno. Lui sta bene al Napoli ma nulla si può escludere per il futuro. L'America può tornare alla carica. Già in estate club della MLS lo avrebbero voluto, ma lui aveva scelto Napoli. Ora qualcosa può cambiare. Ci sono due club, si legge, pronti a fare follie pur di averlo. Sono la solita Chicago e il New York City. Vedremo cosa accadrà.

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