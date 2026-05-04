Conte-Napoli, la squadra è con lui: permanenza più vicina?
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Non è poi cosi certo l'addio da Napoli di Antonio Conte. Lo scrive Repubblica oggi in edicola che spiega come alla fine si potrebbe arrivare a una conferma e quindi a un terzo anno del tecnico in panchina. Il motivo principale per cui si potrebbe continuare insieme è il rapporto solido tra l'allenatore e la squadra, lo spogliatoio.
"Le divergenze sulla comunicazione sono la concausa dei malesseri di Castel Volturno, dove il clima non è idilliaco. Ma nemmeno questo è un ostacolo insormontabile, perché il rapporto tra panchina e spogliatoio è solido ed è questo che conta. L’emergenza ha infatti unito allenatore e giocatori, al netto di pochi scontenti".
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