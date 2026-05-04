Futuro Conte, la partita col Bologna decisiva per l'incontro finale con ADL

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Il Napoli è a un passo dall'aritmetica della qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Che può arrivare già lunedì prossimo in casa contro il Bologna. Grande attesa anche per quello che poi sarà l'incontro tra De Laurentiis e Conte per la definizione del futuro della panchina azzurra. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Lunedì, insomma, sarà un giorno cruciale per la stagione del Napoli, l’ultima tappa fondamentale, il bivio tra presente e futuro: giochi qualificazione a parte, la Champions aritmetica farà cadere anche l’ultimo velo sulla definizione dei piani futuri. Il famoso incontro Conte-De Laurentiis per testare il feeling: assomiglia tanto alla settimana più importante della stagione".