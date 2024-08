Lukaku-Napoli, è fatta! Romano: “C’è l’accordo, 30mln più 15 di bonus!”

Romelu Lukaku è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli: i colloqui portati avanti oggi con il Chelsea hanno dato esito positivo e i Blues hanno accettato l'offerta degli azzurri. Delle cifre dell'affare ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive:

"Romelu Lukaku al Napoli, ci siamo! Accordo verbale raggiunto tra i club. Il Chelsea accetta una quota fissa di 30 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni di euro per un pacchetto complessivo potenziale di 45 milioni di euro. Trasferimento a titolo definitivo mediato da Ali Barat per Epic Sports. Lukaku firmerà un contratto di 3 anni con il Napoli fino al 2027".

🚨 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



