Conte sorride: non solo Rrahmani, ne recupera due per il Genoa

Non solo Rrahmani. Col Genoa pronto un altro recupero. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Vanja Milinkovic-Savic sta assai meglio, sta praticamente bene, e stamattina nella rifinitura spera che il corpo gli dica di partire, destinazione Marassi, per starsene in panchina, al fianco di Antonio Conte, che qualcosa deve cambiare.

"Altrove, dovrebbe restare il Napoli che ha battuto la Fiorentina sabato scorso e si è potuto permettersi una settimana vuota da impegni. Politano resta a rischio, Mazzocchi sta così e cosi e comunque la rifinitura a questo serve: a capire".