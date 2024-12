Mani su Ricci per dare Simeone al Torino: la proposta di ADL

vedi letture

Samuele Ricci nel mirino del Napoli. Nome nuovo per il centrocampo in vista del futuro. Dato che il Torino insiste e chiede Simeone, il club azzurro ha risposto così: 15 milioni per il cartellino più opzione per Ricci, centrocampista della Nazionale, pupillo di Spalletti, accostato in passato anche al Manchester City. Ricci è un play moderno che gioca come centrale nel 3-4-2-1 di Spalletti con l'Italia. A scrivere dell'interesse del Napoli e della risposta di De Laurentiis al club granata è Tuttosport oggi in edicola.