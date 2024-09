Mario Rui chiede il reintegro, ma il Napoli non cambia idea: è fuori dal progetto

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Mario Rui, tramite l’intervento dell’Aic, l’Assocalciatori, ha chiesto il reintegro al Napoli. Il quotidiano spiega che la richiesta di reintegro è un diritto del giocatore, legato al Napoli da un contratto fino al 2026, ma per lui non c’è posto in lista per la Serie A e, comunque, non cambierebbe l’idea all’alba dell’estate: Mario Rui non rientra nei piani tecnici del club. A luglio, d’altronde, il Napoli rinforzò la fascia sinistra con l’arrivo dello svincolato Spinazzola. L’avventura al Napoli si è virtualmente conclusa nella scorsa stagione.