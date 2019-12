Marotta sa bene quando sarebbe servito davvero Politano

Siamo alla vigilia di un mercato di gennaio che si annuncia scoppiettante. Sono già tanti i nomi accostati al Napoli e l'ultimo di questi è Matteo Politano, attaccante dell'Inter che con Conte sta trovando sempre meno spazio.

UN NOME CHE RITORNA - Il nome di Politano non è di certo nuovo nell'ambiente Napoli. Nel gennaio 2018 il fantasista classe 1993' militava nelle fila del Sassuolo e fu a meno di un passo dal vestire la casacca azzurra ma incredibilmente quando il tutto era praticamente fatto la Juventus si inserì (lo stesso Marotta era allora dg bianconero) e il Sassuolo alla fine non volle più cederlo. Quella juventina fu un'ottima azione di disturbo in quanto in quella stagione il Napoli lottava punto a punto con i bianconeri per vincere lo scudetto.

2 ANNI DI RITARDO - Nella giornata di ieri Sky ha rivelato che Giuntoli è in contatto con Marotta per provare a imbastire uno scambio tra l'ex Sassuolo e Fernando Llorente che finora non ha convinto a pieno nella sua esperienza napoletana. A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina, il Napoli non sta lottando più per il vertice del campionato e l'ex dg della Juve, ora all'Inter, sa benissimo quando sarebbe davvero servito agli azzurri Matteo Politano.