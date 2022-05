Meglio di Insigne giocando la metà, al top in tandem con Osimhen: i numeri da capogiro di Mertens

Da nove anni sempre in doppia cifra, Dries Mertens, il miglior bomber della storia del Napoli. Numeri incredibili

© foto di www.imagephotoagency.it

Da nove anni sempre in doppia cifra, Dries Mertens, il miglior bomber della storia del Napoli, ci è riuscito anche stavolta giocando circa un quarto del tempo a disposizione in una stagione. Numeri eloquenti, sintesi perfetta del valore ancora enorme che 'Ciro' risulta avere in Serie A. L'attaccante belga ha la seconda miglior media gol del campionato: una rete ogni 110'. In totale sono 13 le realizzazioni stagionali, appena 4 in meno rispetto a Victor Osimhen e una in più di Lorenzo Insigne, nonostante non calci i rigori e abbia giocato quasi mille minuti in meno.

Il tandem con Osimhen vola

Quando a Luciano Spalletti, ormai diverse partite fa, è stato chiesto il motivo delle esclusioni dell'ex PSV, la risposta è sempre stata la stessa: questione di equilibrio. Ma se si analizzano le statistiche di Mertens in tandem con Osimhen i numeri migliorano ancora: superati i 300' insieme soltanto oggi, quando entrambi sono in campo il Napoli segna un gol ogni 29' proprio con uno dei due bomber. Più che eloquenti, dati logorroici: Dries funziona, in coppia con Victor anche meglio.