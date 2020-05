Milik, spunta la Premier: piace a Tottenham e Arsenal, il prezzo è lo stesso fatto per la Juve

In casa Napoli la cessione di Arkadiusz Milik è un'opzione molto concreta, a maggior ragione dopo aver raggiunto l'accordo con Dries Mertens con il rinnovo di contratto. Se quest'ultimo resterà, l'attaccante polacco probabilmente andrà via, anche se il club azzurro non intende fare sconti a nessuno: 50 milioni, come base d'asta, per lasciar partire Arek. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

SPUNTA LA PREMIER - Oltre alla solita Juventus, al momento l'ipotesi più calda per l'ex Ajax, il calciatore piace anche all'Atletico Madrid di Diego Simeone. E negli ultimi tempi è sbucato anche l'Arsenal, ultimo club ad aggiungersi ad una lista in cui va inserito anche il Tottenham, alle prese con il nodo Kane e che potrebbe pensare di rimpiazzare il bomber inglese proprio con Milik.