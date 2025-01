Napoli-Adeyemi, Romano: "Accordo a un passo col Dortmund! Le cifre sono più basse..."

Il Napoli punta forte su Karim Adeyemi dopo le difficoltà nella trattativa con il Manchester United per Alejandro Garnacho. Il club azzurro sta lavorando a più non posso all'accordo con il Borussia Dortmund, che adesso è a un passo. A scriverlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo account X:

"Napoli e Borussia Dortmund sono ormai vicini a raggiungere l'accordo definitivo per Karim Adeyemi. L'operazione costerà meno di quanto riportato, ossia 50 milioni di euro, dato che i colloqui sono ora in corso per una commissione di circa 40 milioni di euro. Napoli e BVB si concentreranno sulle partite di domani, i colloqui proseguiranno da domenica".