Live Napoli-Cagliari 0-0: ottimo approccio degli azzurri, subito propositivi

vedi letture

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

21.32 - Finisce il primo tempo al Maradona. Qualche sprazzo azzurro ma poche occasioni nitide.

45' - 1' di recupero

44' - CHANCE NAPOLI! McTominay lascia a terra Luperto e ci prova con il destro ma Caprile dice no!

43' - È sempre Spinazzola ad accendere il Napoli, trova un corridoio quasi impossibile per Lucca che allarga il destro ma è molto debole.

42' - Folorunsho con un destro che finisce lontanissimo dalla porta difesa da Meret

39' - Spinazzola supera Palestra e serve De Bruyne, destro immediato del belga che esce di poco sopra la porta di Caprile

38' - Velletario tentativo di Sebastiano Esposito che dalla linea di centrocampo ha provato a battere Meret.

37' - Discesa di Obert, grandiosa chiusura di Juan Jesus

36' - CHE RISCHIO PER IL NAPOLI! Cross pericoloso di Obert, Juan Jesus superato e per centrimetri S.Esposito non batte Meret!

34' - Giropalla continuo del Cagliari.

30' - Suona la carica adesso il Napoli! Manovre più rapide e arrivo nella 16 metri avversaria più frequente

26' - Bellissima transizione di De Bruyne che pesca Anguissa che con il tacco cerca Lucca ma Luperto è attento a chiudere.

24' - Brutto pestone ricevuto da Luperto. Il centrale ex Napoli resta a terra diversi istanti prima di riprendersi definitivamente.

22' - Il già ammonito Zappa commette fallo su McTominay. Altra punizione dal limite per De Bruyne

20' - Altro corner in favore del Napoli, sempre Politano a calciare

18' - Sempre Spinazzola che lavora benissimo il pallone e cerca nuovamente Lucca, l'ex Udinese ci prova in rovesciata e per pochissimo non colpisce il pallone a pochi passi da Caprile

17' - Prova la torre il Napoli, con De Bruyne che pennella per McTominay ma nessuno raccoglie l'assistenza dello scozzese. Adopo pulisce per il Cagliari.

16' - Secondo fallo di Esposito, sempre su Lobotka. Punizione centrale per il Napoli

14' - Primo corner della gara in favore del Napoli

13' - Rimessa laterale in zona offensiva per il Napoli

12' - Pressione altissima del Napoli che costringe il Cagliari a gettare il pallone in rimessa laterale

11' - Battuta male la punizione da De Bruyne che poi però si rende protagonista di un grande recupero difensivo con una grande corsa.

10' - Fallo di Esposito su Lobotka. Punizione pericolosa per il Napoli. Andrà De Bruyne.

6' - Yerry Mina subito a terra dopo un probabile tocco del capitano Di Lorenzo. I due si chiariscono subito.

5' - Ammonito Zappa, controllo sbagliato e piede destro dritto sulla tibia di Spinazzola. Prima ammonizione della gara

4' - Ottima proposizione di Spinazzola che supera Zappa e crossa con il destro senza però trovare Lucca sul secondo palo.

4' - Manovra dinamica del Napoli sul lato destro del campo.

2' - Subito Politano a cercare Di Lorenzo, cross in mezzo per Lucca ma ottima uscita di Caprile

20.46 - SI PARTE!

20.45 - Primo tempo, Napoli da destra verso sinistra, Cagliari da sinistra verso destra.

20.43 - Ingresso in campo per le squadre. Parte "1 agosto pioveva..."

20.38 - Il discutissimo Decibel Bellini procede con la lettura delle formazioni!

20.30 - Termina la fase di riscaldamento per il Napoli e per il Cagliari. Squadre negli spogliatoi.

20.10 - Dentro i calciatori del Napoli, che ovazione da parte del pubblico

19.50 - UFFICIALI LE FORMAZIONI DELLA GARA:



NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Cheddira, Coli Saco.



CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Se. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

19.33 - Il Napoli fa il suo ingresso in campo per la fase di pre-riscaldamento.

19.20 - Il Cagliari entra in campo per la fase di pre-riscaldamento.

18.15 - Cancelli aperti al Maradona. I tanti tifosi già in fila iniziano ad entrare nello stadio.

13.00 - I dubbi di formazione - Alex Meret parte ancora in vantaggio rispetto a Vanja Milinkovic-Savic. Conte insisterà sulla formula con i Fab Four di centrocampo: confermati dall’inizio tutti insieme Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay. La novità, l’unica rispetto all’esordio di Reggio Emilia, secondo il Corriere dello Sport dovrebbe essere l’ingresso di Spinazzola al posto di Olivera. Per il resto confermato Juan Jeus in coppia con Rrahmani.

12.30 - Quella di oggi sarà una data da ricordare. Kevin De Bruyne debutta in maglia azzurra allo Stadio Diego Armando Maradona, per ora conosciuto solo da avversario. Lui stesso non ha fatto mistero di ricordare perfettamente l'incredibile atmosfera Champions nell'impianto di Fuorigrotta che questa sera vorrà essere all'altezza e si presenta con il decimo sold-out di fila. Kevin De Bruyne insegue anche un traguardo personale: nella prima giornata ha trovato la rete all’esordio stagionale in campionato per la prima volta dal 2020/21 (gol e assist vs Wolverhampton in Premier League) e nella sua carriera nei maggiori 10 tornei europei, il belga non ha mai segnato in ciascuna delle sue prime due gare in un singolo campionato.

12.00 - La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, seconda giornata di campionato e prima in casa dei Campioni d'Italia oltre ad essere il debutto in maglia azzurra al Maradona di Kevin De Bruyne.