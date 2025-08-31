Ultim'ora Ecco Hojlund! L'attaccante è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: le immagini

vedi letture

Rasmus Hojlund è appena arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'attaccante danese è sbarcato ieri in Italia e stamattina si è presentato nella clinica romana per svolgere i test del caso. Accolto da diversi tifosi azzurri, l'ex Atalanta si è mostrato sorridente, pronto a sostenere i test. Di seguito gli scatti a Villa Stuart.

Dopo giorni di contatti, è stato raggiunto l’accordo verbale tra tutte le parti coinvolte: il centravanti danese si trasferirà in azzurro con la formula del prestito da 6 milioni di euro, accompagnato da un’opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 44 milioni. Il sì del giocatore era già arrivato da giorni, segnale della sua volontà di sposare subito il progetto Napoli.