Dove eravamo rimasti?

Vittoria importante per iniziare bene il campionato

Un gol per tempo e i Campioni d’Italia iniziano il campionato in carrozza. Dove eravamo rimasti? Politano per McTominay e palla in rete. A Reggio Emilia è proprio così. Il Napoli parte bene e cerca subito il vantaggio. Conte sceglie la squadra che gli dà più equilibrio. Gioca Juan Jesus insieme a Rrahmani e lo scozzese alto a sinistra. Una sorta di 4-1-4-1 con De Bruyne che può fare tutto quello che vuole. Il Napoli si porta in vantaggio con la bella giocata del duo Politano McTominay con lo scozzese che insacca. Il Napoli abbassa un po’ il baricentro e il Sassuolo cerca qualche giocata ma Meret non deve fare interventi importanti. Nel finale ancora McTominay che non ci pensa due volte e da fuori aria ci prova, la palla si stampa sulla traversa.

Nella ripresa il Napoli si rituffa in avanti e cerca il raddoppio, senza mai accontentarsi. Ci prova Politano che prende il palo e Lucca sotto misura non riesce ad insaccare. Il raddoppio arriva su punizione. Kevin De Bruyne batte verso il centro, nessuno la tocca e la palla finisce in rete con Turati battuto. Il Napoli poi controlla con Conte che cambia un po’ le carte e regala a Vergara anche il debutto in Serie A. Buona la prima, senza dubbio. Un Napoli efficace, con grande qualità e con la voglia giusta per archiviare la sfida con il Sassuolo e proiettarsi subito alla prossima con Cagliari.