Hojlund al Napoli, Bazzani: "Potenziale enorme, e Conte sa tirare fuori il meglio"

L'allenatore Fabio Bazzani è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, di seguito le sue parole: “Hojlund è un giocatore molto bravo, lo ha dimostrato a Bergamo, il potenziale è enorme, ha tanto margine di miglioramento e Conte sa tirare il meglio da tutti i calciatori. Rispetto a Lukaku svaria di più sul fronte offensivo, va negli spazi aperti, ha gamba e potenza, è un attaccante importante. Lucca ha bisogno di uno step di crescita più tranquillo, è passato da Udine a Napoli, nella squadra campione d’Italia e si è ritrovato subito titolare. Paradossalmente paga la pressione di dover sostituire Lukaku, con cui scattano subito i paragoni. Senza il ko del belga avrebbe avuto maggiore tempo per integrarsi e imporsi, ma può ancora farlo.

Del resto Lucca è arrivato come ottima alternativa a Lukaku e non è pronto oggi per sostenere per intero il peso dell’attacco del Napoli, ma questo non vuol dire che le sue qualità non emergeranno. Gli allenatori bravi come Conte mettono in campo tutte le potenzialità della rosa facendo convivere i vari elementi. Conte ha fatto proprio così mettendo insieme i 4 centrocampisti, non rinunciando alla qualità di De Bruyne e agli inserimenti di Mc Tominay, potendo così disporre di un centrocampo super. Ho visto dal vivo il Como e devo dire che ha dato una dimostrazione di forza, ha grande qualità individuale e gode delle idee del suo allenatore, anche se la Lazio non ha mai provato a trovare qualche contromisura per rompere gli ingranaggi di un Como dominante anche in intensità oltre che per la qualità dei calciatori, che hanno le caratteristiche giuste e la mentalità adatta per il gioco dei lariani”.