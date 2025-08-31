Dal Cagliari al Cagliari, Gazzetta: il Napoli scopre la sua nuova abbagliante dimensione
Una rete di Frank Anguissa al 95' regala la seconda vittoria su due partite di campionato, la prima al Maradona. Antonio Conte è a punteggio pieno e, nonostante la sofferenza nell'ultimo terzo di campo per segnare, può essere soddisfatto. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Cento giorni dopo (novantanove per la precisione), in una notte che il destino ha voluto ripercorre quasi fedelmente ripresentando il Cagliari come avversario, la storia va a passeggio tra 50.497 spettatori increduli.
Il quarto scudetto sta lì, sulle maglie, rievoca il 23 maggio, e Napoli scopre la sua nuova abbagliante dimensione, si stropiccia gli occhi gustandosi Kevin De Bruyne, aspetta Hojlund che intanto è atterrato a Ciampino e poi si accorge che per i campioni d’Italia non ci saranno red carpet e petali di rosa (ovviamente): 1-0 con il Cagliari, all’ultimo secondo, e non è un modo di dire, sull’ultimo pallone, ed è autenticamente vero, che Frank Anguissa trasforma in estasi allo stato puro".
