Un altro colpo dopo Elmas-Hojlund? Il Mattino: tentativo last-minute per Mainoo!

Il tempo stringe, ma il Napoli non vuole lasciare nulla di intentato in queste ultime frenetiche ore di mercato. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro starebbe valutando un'ultima mossa per il centrocampo. Il nome che circola con insistenza è quello di Kobbie Mainoo. Il giovane talento del Manchester United piace tantissimo alla dirigenza, che starebbe meditando un tentativo last minute per portarlo in prestito a Napoli. Un'operazione complicata, che richiederebbe sia la disponibilità dei Red Devils che la forte volontà del giocatore di lasciare la Premier League per l'Italia.

Nonostante l'affare Elmas sia ormai in dirittura d'arrivo, il direttore sportivo Giovanni Manna non esclude un'ultima sorpresa per completare la rosa di Antonio Conte. La pista Hojlund, seguita a lungo, ha assorbito molte energie, ma l'idea di regalare un altro rinforzo di qualità al tecnico pugliese resta viva. Saranno decisive le prossime ore per capire se il Napoli riuscirà a tirare fuori un altro "coniglio dal cilindro" e a regalare ai tifosi un ultimo, entusiasmante colpo di mercato.