Napoli-Cagliari, annunciate le formazioni: c’è una novità per Conte, Pisacane cambia modulo
Sono state rese note le formazioni ufficiali del match del Maradona tra Napoli e Cagliari, valido per la seconda giornata di campionato. I Campioni d'Italia si schierano con il 4-1-4-1 già visto contro il Sassuolo, con una novità nell'undici: mister Antonio Conte preferisce Spinazzola ad Olivera sulla corsia sinistra. In porta Meret vince il ballottaggio con Milinkovic-Savic, al centro della retroguardia c'è ancora Juan Jesus insieme a Rrahmani. Assente David Neres a causa di un affaticamento muscolare. Sponda rossoblu, Fabio Pisacane stravolge l'assetto rispetto all'esordio: passaggio al 3-5-1-1, debutto da titolare per Palestra sulla fascia destra, in attacco l'ex Folorunsho alle spalle di Sebastiano Esposito.
Di seguito le formazioni ufficiali:
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Cheddira, Coli Saco.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Se. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Luvumbo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro