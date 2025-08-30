Rileggi live Conte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."

Al termine del match contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.39 - Inizia la conferenza stampa.

Dimostrata la determinazione che aveva evocato, è mancato qualcosa di più in fase di costruzione negli utlimi 16m? "Siamo mancati nella costruzione ma non negli ultimi 16m. Sono state messe tantissime palle dentro ma non siamo stati bravi a riempire l'area. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Ho detto ai ragazzi che anche con lo 0-0 che sarei stato soddisfatto. In questo tipo di partite puoi perdere la testa, non mi aspettavo un Cagliari così difensivo. Forse siamo stati bravi noi a tenerli lì senza concedergli situazioni di ripartenza e rischio. Sono contento perchè la squadra è sul pezzo. Sono vittorie importanti, sono contento anche per l'esordio di Ambrosino. Stiamo pensando al presente e al futuro. Sicuramente dovevamo essere più cattivi negli ultimi 16 metri".

Risposta sulla fame della squadra è subito arrivata. "Per noi sarà davvero importante dimostrare questa attenzione e ferocia. A me la partita mi è piaciuta, abbiamo dominato senza concedere niente contro una squadera che ha singoli di valore. Avere questa tenacia e questa fiducia nel gol mi fa rimanere contento. Vedo che la squadra lavora in maniera seria sapendo che arriveranno due nuovi giocatori. Oggi non abbiamo voluto rischiare Neres, ci poteva dare qualcosa in più dalla panchina. Mi è piaciuto Lang, ha fatto un buono impatto. Bisogna avere un po' di pazienza per inserire questi nuovi ragazzi che arrivano da altre reltà. Il connubio col pubblico è fondamentale, ci dobbiamo sempre credere sempre fino alla fine".

Anche oggi un gol di un centrocampista. "Quacuno deve anche segnare, di attaccanti ne abbiamo uno solo, oggi è entrato anche Ambrosino. L'importante che i gol arrivino, Lorenzo oggi poteva fare gol. Si sta applicando molto, bisogna avere pazienza con lui e per gli altri che arrivano da realtà totalmente diverse. Sono contento perchè vedo grande fame da parte di tutti, è un qualcosa di bello che bisogna continuare a coltivare. Ripeto fosse finita 0-0 sarei stato contento lo stesso della prestazione".

23.48 - Termina la conferenza stampa.