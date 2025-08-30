Napoli-Cagliari 1-0, le pagelle: Anguissa come col Parma, ma che Politano! Giù Lucca, bentornato Buongiorno!

Le pagelle di Napoli-Cagliari 1-0

Meret 6 - Esita su un cross morbido in area piccola. Per il resto, solo spettatore della gara, con Cagliari che si fa vedere raramente nella sua area di rigore.

Di Lorenzo 6,5 - Va nella solita zona e si mette lavorare nelle due fasi, non è ancora al top della forma ma è sempre molto utile con la sua capacità di leggere le situazioni.

Rrahmani 6,5 - Duello molto fisico con Esposito, che Amir gioca senza mai tirarsi indietro. Così come col Sassuolo, ha una palla buona in area del Cagliari ma non trova il giusto impatto.

Juan Jesus 6,5 - Super intervento al minuto 37 in una ripartenza pericolosa del Cagliari. Bella imbucata per Spinazzola ad avvio ripresa. Si fa ammonire e Conte lo cambia. Dal 68 Buongiorno 7 - Il suo rientro è sempre una buona notizia. Pericoloso su azione d’angolo, poi trova l’assist per la vittoria.

Spinazzola 6,5 - È lui il più cercato nella manovra offensiva, col Cagliari che lascia al Napoli quello spazio per bloccare la catena di destra. Al 60’ va vicino al gol dopo una bella finta ed un destro sul primo palo. Dall’79 Olivera 6 - Entra bene.

McTominay 6,5 - Come sempre il poi pericoloso, con due azioni in stile rugby in area di rigore del Cagliari. Confinato sulla sinistra, però, si rischia in alcune situazioni di perdere la sua intensità nella zona centrale del campo. Nel recupero ha la palla della vittoria, che spreca. Ogni tanto ricorda di essere umano pure lui.

Lobotka 6,5 - Corre molto, per dare ai compagni lo scarico. Ci mette intensità, e fa il solito lavoro oscuro in fase di non possesso. L’orologiaio di Conte.

Anguissa 7,5 - Recupera diversi palloni e mette diversi palloni interessanti. Poi, si mette in proprio e si prende tutte le copertine col gol allo scadere che pesa un macigno.

Politano 7,5 - Gioca tanti palloni e ne mette molti per i compagni. Al 70’ ruba una bella palla e va vicino al gol col sinistro a giro di poco sopra la traversa. Fino alla fine ad attaccare a testa bassa.

De Bruyne 5,5 - Tocca diversi palloni, ma non trova mai lo spazio per far valere la propria tecnica. Finisce con la spia della benzina accesa. Dall’79 Lang 6,5 - Ha subito la palla buona, ma Mina si immola per chiudere lo specchio. Mette in porta McTominay con una bella giocata e si fa vedere con la sua vivacità.

Lucca 5 - Usa le lunghe leve per arpionare i pallini che arrivano nella sua zona. Ci prova con un destro da fuori, senza trovare la giusta potenza. Nel secondo tempo sbaglia qualcosa di troppo. Dal 74’ Ambrosino 6 - Non demerita.

Conte 6,5 - Non è un Napoli bello, probabilmente pure appesantito. Pochi spazi e l’infortunio di Neres toglie pure un’opzione a gara in corso, alla fine la vince ed ha ragione lui.