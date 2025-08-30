Hojlund è del Napoli, arriva l’here we go di Romano: “Ora le visite, le cifre finali”

Rasmus Hojlund è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciare su X la conclusione positiva della trattativa con il Manchester United, con il suo classico "He we go" è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Dopo giorni di contatti, è stato raggiunto l’accordo verbale tra tutte le parti coinvolte: il centravanti danese si trasferirà in azzurro con la formula del prestito da 6 milioni di euro, accompagnato da un’opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 44 milioni.

Il sì del giocatore era già arrivato da giorni, segnale della sua volontà di sposare subito il progetto Napoli. Ora manca soltanto il passaggio delle visite mediche, previste nelle prossime 24 ore, prima della firma ufficiale sul contratto. Una volta completate le formalità, Hojlund sarà a disposizione di Antonio Conte, che l'ha voluto fortemente, e pronto a cominciare la sua nuova avventura in Serie A, con l’obiettivo di diventare protagonista.