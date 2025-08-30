Oriali a Dazn: "Ecco perché arrivano giocatori dalla Premier! Lucca? Deve assimilare concetti"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari, Gabriele Oriali ha parlato del momento del Napoli in vista della partita: “La condizione? Stiamo bene, ma è ancora presto per parlare di vera forma. Con il passare delle settimane cresceremo gradualmente”.

Sul mercato e sugli arrivi dalla Premier League, il giudizio è chiaro: “Per me il campionato più competitivo d’Europa resta quello inglese. Quando prendi giocatori da lì, hai garanzie importanti”.

C’è poi un passaggio sulla crescita caratteriale del gruppo: “Rispetto a un anno fa siamo maturati, portando idee e disciplina. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un gruppo pronto a mettersi a disposizione, nonostante le difficoltà della passata stagione. Si lavora sull’atteggiamento, ma servono calciatori disposti a fare sacrifici. L’anno scorso è stata la squadra a vincere, non il singolo: il merito è di chi ha capito che con lo spirito giusto si possono raggiungere grandi obiettivi”.

Infine, un focus sull’attacco, tra presente e futuro: “Lukaku per noi è fondamentale, un leader dentro e fuori dal campo, un punto di riferimento tecnico e caratteriale. È un uomo spogliatoio che sa farsi sentire. Lucca, invece, deve ancora assimilare certi concetti di gioco: il mister è molto esigente, ma il ragazzo si impegna al massimo e presto si integrerà”.