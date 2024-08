Live Napoli-Modena, pre-partita: Raspadori e Mazzocchi dall'inizio

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

20.36 - Azzurri in campo per il riscaldamento, bella accoglienza da parte del pubblico

20.33 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Modena, match valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Antonio Conte per l’esordio ufficiale conferma sistema di gioco e titolari provati in ritiro a Castel di Sangro. Nel 3-4-2-1 schierato dal tecnico azzurro: tra i pali confermato Meret. Difesa a tre composta da Rrahmani centrale, Di Lorenzo e Buongiorno braccetti. Sulle corsie esterne Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra, in mediana completano il centrocampo Anguissa e Lobotka. Davanti Raspadori è il centravanti, alle sue spalle Politano e Kvaratkshelia

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi; Cotali, Magnino, Battistella, Santoro; Idrissi; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli

20.09 - A breve le formazioni ufficiali

19.19 - Tante le assenze nel Napoli: Cajuste, Gaetano, Folorunsho, Osimhen e Mario Rui. Tutti out per questioni di calciomercato!

18.30 - Già tante le file all'esterno del Maradona per l'ingresso: fuori i distinti superiori tantissimi tifosi.

A poche ore dal match sono ancora pochissimi i biglietti disponibili per il Maradona: si va verso il sold-out!

Saranno in più di 500 i tifosi ospiti che sosteranno il Modena dal settore ospiti: tanta fiducia nell'allenatore Bisoli.

La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Parma-Palermo ai 16esimi di finale in programma il 25 settembre.

C'è una novità nel regolamento della Coppa Italia: in caso di parità al termine dei 90', si andrà direttamente ai calci di rigore senza i tempi supplementari.

ARBITRO: Bonacina (Trinchieri-Bitonti, IV: Mastrodomenico, VAR: Aureliano, AVAR: Volpi)

È il momento di tornare in campo per il Napoli, dopo la terribile stagione trascorsa arriva il giorno dell'esordio per la squadra di Antonio Conte: c'è molta attesa per l'esordio ufficiale nei 32esimi di Coppa Italia al Maradona contro il Modena. Ancora in piena preparazione e con diversi tasselli da sistemare nell'organico (ma anche nell'11 titolare con Lukaku in attesa dell'addio di Osimhen), il Napoli è chiamato a vincere per proseguire in Coppa Italia, manifestazione che può acquisire maggiore importanza in una stagione che vedrà gli azzurri fuori dalle coppe europee. Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Napoli, al debutto ufficiale sulla panchina azzurra, ma solo un messaggio social quasi di rito: "Seconda ed ultima parte del ritiro terminata. Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia...", ed in effetti per il Napoli si inizia molto presto e la gara rappresenta subito una chance per migliorare la condizione prima dell'esordio in campionato e fare le prove generali tatticamente soprattutto nell'attaccare una squadra che sarà molto bassa, chiusa e compatta, come preannunciato da Bisoli in conferenza. Per l'esordio del Napoli di Conte è previsto praticamente il pienone. Introvabili i biglietti anche se c'è da capire quanti degli abbonati, che hanno diritto al tagliando della gara, ne usufruiranno per poter arrivare al sold-out.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte dovrebbe confermare l'11 provato nelle ultime amichevoli e l'unico dubbio è legato alle condizioni di Mazzocchi che però pare aver recuperato: in questo caso Di Lorenzo può abbassarsi tra i centrali e rinviare l'esordio dall'inizio di Rafa Marin (così come quello di Olivera, chiaramente indietro di condizione dopo pochissimi allenamenti). Per il resto nessun dubbio su Anguissa-Lobotka in mezzo, Spinazzola in ottime condizioni a sinistra ed in attacco Raspadori punta centrale con Kvara e Politano da trequarti.

Le ultime sul Modena - Bisoli deve fare a meno di Fabio Ponsi, Pedro Mendes, Fabio Gerli e dell'ultimo arrivato Gregoire Defrel, peraltro bestia nera del Napoli in Serie A. Davanti a Gagno possibile un copertissimo 3-5-1-1 con Caldara-Zaro e Cauz in difesa; Bozhanaj a destra al posto dell'infortunato Ponsi e Cotali a sinistra (pronti a ripiegare da quinti di difesa), in mezzo Santoro, Magnino e Battistella con Palumbo possibile rifinitore dietro Gliozzi.

Amici di TuttoNapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale del primo incontro ufficiale del Napoli di Antonio Conte: per i 32esimi di Coppa Italia gli azzurri sfideranno alle ore 21:15 il Modena!