Neres al Napoli, in arrivo via libera dal Benfica: cifre e dettagli dell'operazione

David Neres al Napoli, ci siamo. Nei prossimi giorni l'operazione dovrebbe chiudersi definitivamente con il Benfica. L’offerta è lì, concordata, pronta a essere sigillata: venticinque milioni più cinque di bonus. Un guadagno niente male per il Benfica, che l’aveva preso a quindici dallo Shakhtar Donetsk nel giugno del 2022. Solo che poi, nonostante le premesse, Neres non ha trovato lo spazio che voleva anche per l'arrivo di Di Maria.

Non importa, quindi, se il Napoli non gioca le coppe europee: la possibilità di guadagnare di più (tre milioni contro i 2,1 che gli danno i portoghesi), la fiducia che ha sentito da parte del club e l’idea di provare una nuova esperienza in un nuovo Paese l’hanno convinto. Una freccia in più per l’attacco di Conte. Da scoccare nei prossimi giorni, quando avrà il via libera dal Benfica, nonostante il dispiacere dei tifosi portoghesi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.