Neres salta l'Inter, il retroscena sul provino decisivo: ecco cos'è accaduto a Castel Volturno

Brutte notizie dall’infermeria per il Napoli alla vigilia della sfida di San Siro. David Neres non sarà della partita contro l’Inter: il responso definitivo è arrivato ieri mattina al termine del provino svolto a Castel Volturno, che ha messo fine alle speranze di recupero dell’esterno brasiliano. Sulla questione si sofferma l'edizione odierna de Il Mattino.

Il test è durato appena dieci minuti. Dopo una prima accelerazione e una smorfia di dolore alla caviglia sinistra, lo staff medico ha fermato tutto: troppo rischioso insistere, sia per una maglia da titolare che per una semplice convocazione. Neres alza così bandiera bianca per la seconda gara consecutiva, privando Antonio Conte dell’uomo più in forma del momento.

Al suo posto dovrebbe avanzare Politano sulla trequarti, al fianco di Elmas. Fuori invece Lang. Un’assenza pesante in una notte che vale molto.