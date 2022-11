Non ci sono più dubbi: giovedì si parte per la Turchia, i dettagli del ritiro

TuttoNapoli.net

Il Napoli tornerà a lavorare mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno e giovedì invece partirà per Antalya, in Turchia, dove fino al 12 dicembre andrà in scena una preparazione in trasferta con tanto di amichevoli a metà tra la tournée e un ritiro invernale. Lo scrive il Corriere dello Sport.