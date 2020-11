"Non serve questa partita per capire chi siamo", Gattuso avverte la squadra prima della partenza

Rino Gattuso ha avvisato i suoi, lo ha fatto dopo l'ultimo allenamento, prima della partenza per la Croazia. "Non abbiamo bisogno di questa partita per capire chi siamo, perché lo sappiamo già". Queste le sue parole pronunciate ai calciatori e riportate dall'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Gattuso si aspetta tanto dai suoi ragazzi ma una cosa è certa: non bisogna sottovalutare il Rijeka ed è per questo che Ringhio si aspetta una prova corale da parte della squadra dopo la sconfitta col Sassuolo. "Non sarà una passeggiata" il suo pensiero espresso anche in conferenza stampa.