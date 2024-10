Novità per il Lecce, Neres può partire dal 1': ecco chi può lasciargli il posto

"Sabato al Maradona arriva il Lecce e Conte potrebbe sorprendere tutti, lanciando il brasiliano nell’undici iniziale"

David Neres ha qualcosa di magico: frequenza di passo rapidissima col pallone incollato ai piedi, sterzate improvvise, ricerca costante del colpo a effetto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul brasiliano, che con il Lecce potrebbe trovare la prima maglia da titolare in campionato.

"Sabato al Maradona arriva il Lecce e Conte potrebbe sorprendere tutti, lanciando il brasiliano nell’undici iniziale. L’Europa quest’anno non c’è, quindi questa è una delle poche occasioni in cui la capolista dovrà affrontare più gare ravvicinate. E in attacco il Napoli ha tante soluzioni di qualità e affidabilità. La più importante – lo dicono i numeri e la storia del giocatore – è proprio David Neres. Politano sta diventando imprescindibile per l’equilibrio che sa garantire e andrà gestito, Kvara viene da un tour de force anche con la nazionale. Uno dei due potrebbe rifiatare e permettere a Neres di provare a infiammare il Maradona".