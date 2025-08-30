Oriali a Dazn: "Ecco perché arrivano giocatori dalla Premier! Lucca? Deve assimilare alcuni concetti"

Oggi alle 20:26In primo piano
di Pierpaolo Matrone

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Cagliari, Gabriele Oriali ha parlato del momento del Napoli in vista della partita: “La condizione? Stiamo bene, ma è ancora presto per parlare di vera forma. Con il passare delle settimane cresceremo gradualmente”.

Sul mercato e sugli arrivi dalla Premier League, il giudizio è chiaro: “Per me il campionato più competitivo d’Europa resta quello inglese. Quando prendi giocatori da lì, hai garanzie importanti”.

C’è poi un passaggio sulla crescita caratteriale del gruppo: “Rispetto a un anno fa siamo maturati, portando idee e disciplina. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un gruppo pronto a mettersi a disposizione, nonostante le difficoltà della passata stagione. Si lavora sull’atteggiamento, ma servono calciatori disposti a fare sacrifici. L’anno scorso è stata la squadra a vincere, non il singolo: il merito è di chi ha capito che con lo spirito giusto si possono raggiungere grandi obiettivi”.

Infine, un focus sull’attacco, tra presente e futuro: “Lukaku per noi è fondamentale, un leader dentro e fuori dal campo, un punto di riferimento tecnico e caratteriale. È un uomo spogliatoio che sa farsi sentire. Lucca, invece, deve ancora assimilare certi concetti di gioco: il mister è molto esigente, ma il ragazzo si impegna al massimo e presto si integrerà”.